"Алиев хочет, чтобы мы играли умно". Белорусский игрок - о феноменальном старте "Кызыл-Жара"

Белорусский полузащитник Евгений Березкин рассказал, что помогло "Кызыл-Жару" удачно стартовать в КПЛ. Также в интервью Bet News хавбек объяснил, почему белорусы массово переезжают в казахстанский чемпионат, чем выделяется тренер Али Алиев и почему он пока не в восторге от Петропавловска.

— Переход в "Кызыл-Жар". Как это было?

— Позвонил агент, сказал, что тренер "Кызыл-Жара" проанализировал мою игру, посмотрел много матчей и желает пригласить меня в команду. Что видит меня в центре поля как игрока, вокруг которого можно строить игру как одного из лидеров. Приятно, когда тренер проявляет такую заинтересованность, видит сильные качества. Это подкупает.

— Али Алиев признан лучшим тренером марта в Казахстане. Что это за специалист? Какой футбол он ставит?

— Это тренер, который требует от нас думать на поле. Он хочет, чтобы мы владели мячом, играли умно, быстро, на скоростях современного футбола. Играли комбинационно и зрелищно. В плане тактики, если сравнивать с "Торпедо", у нас другая схема и система игры. 3 центральных защитника, 2 латераля, 2 опорных и 3 атакующих игрока. Я играю одного из опорных, выполняя большой объем работы как в обороне, так и в атаке. Строим ромб на фланге и за счет его вскрываем оборону соперника.

— Тебя удивляет количество белорусских футболистов в чемпионате Казахстана?

— Не удивляет. Насколько знаю, белорусы в Казахстане не считаются легионерами. К тому же уровень нашего чемпионата откровенно упал. Все это видят, все это знают, все об этом говорят. Плюс в Беларуси есть лимиты по зарплатам, поэтому лучшие футболисты стараются уехать, чтобы заработать.

— Команда базируется и играет в Петропавловске. Что можешь сказать о городе и болельщиках? Какая посещаемость на матчах?

—Пока наш основной стадион находится на реконструкции, мы играем на запасном поле. Не знаю, сколько он вмещает, но, думаю, две-три тысячи болельщиков на матчах собирается. Учитывая нашу игру и последние результаты, есть надежда, что это число будет расти. Большое значение в поддержке оказывает и фанатский сектор, чего сейчас так не хватает командам в Беларуси. Многие болельщики отвернулись от футбола, но это нормально, у каждого есть свое мнение, взгляды. Если говорить о городе, то пока здесь особо никуда не ходил. У нас здесь прохладно относительно юга страны, бывают морозы. Пока город выглядит серым. Но местные ребята говорят, что, когда потеплеет и выглянет солнышко, будет хорошо. Много растительности, парков. Есть, где погулять.

Напомним, что "Кызыл-Жар" одержал пять побед в пяти матчах на старте чемпионата Казахстана и на данный момент единолично лидирует в турнирной таблице. 16 апреля команда Алиева сыграет на выезде против "Аксу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 5 5 0 0 7-1 15 2 Астана 5 4 0 1 8-5 12 3 Актобе 5 3 1 1 12-6 10 4 Ордабасы 5 3 1 1 10-5 10 5 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 6 Тобол 5 3 1 1 7-4 10 7 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 8 Кайрат 5 2 2 1 11-8 8 9 Атырау 5 2 1 2 5-8 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Аксу Пв 5 1 1 3 6-12 4 12 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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