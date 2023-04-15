"Алиев хочет, чтобы мы играли умно". Белорусский игрок - о феноменальном старте "Кызыл-Жара"

Белорусский полузащитник Евгений Березкин рассказал, что помогло "Кызыл-Жару" удачно стартовать в КПЛ. Также в интервью Bet News хавбек объяснил, почему белорусы массово переезжают в казахстанский чемпионат, чем выделяется тренер Али Алиев и почему он пока не в восторге от Петропавловска.
— Переход в "Кызыл-Жар". Как это было?
— Позвонил агент, сказал, что тренер "Кызыл-Жара" проанализировал мою игру, посмотрел много матчей и желает пригласить меня в команду. Что видит меня в центре поля как игрока, вокруг которого можно строить игру как одного из лидеров. Приятно, когда тренер проявляет такую заинтересованность, видит сильные качества. Это подкупает.
— Али Алиев признан лучшим тренером марта в Казахстане. Что это за специалист? Какой футбол он ставит?
— Это тренер, который требует от нас думать на поле. Он хочет, чтобы мы владели мячом, играли умно, быстро, на скоростях современного футбола. Играли комбинационно и зрелищно. В плане тактики, если сравнивать с "Торпедо", у нас другая схема и система игры. 3 центральных защитника, 2 латераля, 2 опорных и 3 атакующих игрока. Я играю одного из опорных, выполняя большой объем работы как в обороне, так и в атаке. Строим ромб на фланге и за счет его вскрываем оборону соперника.
— Тебя удивляет количество белорусских футболистов в чемпионате Казахстана?
— Не удивляет. Насколько знаю, белорусы в Казахстане не считаются легионерами. К тому же уровень нашего чемпионата откровенно упал. Все это видят, все это знают, все об этом говорят. Плюс в Беларуси есть лимиты по зарплатам, поэтому лучшие футболисты стараются уехать, чтобы заработать.
— Команда базируется и играет в Петропавловске. Что можешь сказать о городе и болельщиках? Какая посещаемость на матчах?
—Пока наш основной стадион находится на реконструкции, мы играем на запасном поле. Не знаю, сколько он вмещает, но, думаю, две-три тысячи болельщиков на матчах собирается. Учитывая нашу игру и последние результаты, есть надежда, что это число будет расти. Большое значение в поддержке оказывает и фанатский сектор, чего сейчас так не хватает командам в Беларуси. Многие болельщики отвернулись от футбола, но это нормально, у каждого есть свое мнение, взгляды. Если говорить о городе, то пока здесь особо никуда не ходил. У нас здесь прохладно относительно юга страны, бывают морозы. Пока город выглядит серым. Но местные ребята говорят, что, когда потеплеет и выглянет солнышко, будет хорошо. Много растительности, парков. Есть, где погулять.
Напомним, что "Кызыл-Жар" одержал пять побед в пяти матчах на старте чемпионата Казахстана и на данный момент единолично лидирует в турнирной таблице. 16 апреля команда Алиева сыграет на выезде против "Аксу".
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