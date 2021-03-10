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Акцент на воспитанниках, возвращение Минасяна, неубедительная атака. "Тараз": превью к сезону

Команда потеряла нескольких лидеров.

Акцент на воспитанниках, возвращение Минасяна, неубедительная атака. "Тараз": превью к сезону
Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Тараз" - один из самобытных клубов OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, где традиционно большое количество местных футболистов. В этом году он сохранил прежнее направление, но поменял тренерский штаб и легионерский состав - об этом корреспондент Vest.kz рассказывает в специальном материале. 

Главная новость межсезонья 

Как и многие другие клубы, "Тараз" сменил тренерский штаб. Опытнейший дуэт в лице Владимира Никитенко и Ваита Талгаева покинул свои посты, а новым наставником стал экс-тренер сборной Армении Вардан Минасян. У 47-летнего специалиста уже был период работы в Казахстане, но в "Тоболе" он не отметился большими результатами. В 2019 году Минасян выиграл родной чемпионат, а теперь решил вновь попробовать себя за рубежом. Сложно сказать, даст ли подобная перестановка ощутимый эффект, ведь состав "Тараза" точно не стал сильнее, а серьезного прогресса при относительно скромных обстоятельствах Минасян добивался лишь со сборной Армении в начале 2010-х годов. 

Трансферы

На рынке "Тараз" был достаточно спокоен и аккуратен. Из казахстанцев клуб вернул Елдоса Ахметова и Жакыпа Кожамберды, а также подписал защитника Берика Шаихова и полузащитника Марата Шахметова. В списке легионеров оказались опорник Коджо Альфонс (он знаком Минасяну по играм за ФК "Арарат-Армения"), защитник Фейд Обилор и заметные игроки "Жетысу" прошлого сезона - Ненад Адамович и Педро Эуженио. 

На этом фоне потери "Тараза" выглядят весомее. Атакующий полузащитник Тони Сильва ушел в "Тобол", а ключевые игроки обороны и средней линии Бекзат Шадманов и Йован Чадженович вместе перебрались в "Кайсар". 

Недостатки 

Количественно и качественно атака "Тараза" пока самое слабое и наименее конкурентное звено в команде. Среди центральных нападающих у клуба есть только молодой Абылайхан Жумабек - да, по оценкам достаточно талантливый игрок, который наверняка будет выступать за молодежную сборную Казахстана нового созыва, но на сезон одного форварда точно недостаточно. Есть португалец Эуженио - это решение на фланг, но дальше сплошные противоречия. В атакующей группе команды собраны либо те, кто уже прошел пик карьеры (Байтана и Кожамберды), либо молодые игроки, которые пока не раскрылись (Динмухамед Караман и упомянутый Жумабек). 

Игры на сборах 

"Тараз" 2:2 "Истиклол" (Айтбаев, Эуженио) 

"Тараз" 1:4 "Рух" (Эуженио) 

"Тараз" 2:1 "Бэлць"

"Тараз" 0:3 "СКА-Ростов"

"Тараз" 2:1 "Младость" (Сулей, Жумабек) 

"Тараз" 0:1 "Краснодар-3"

"Тараз" 0:3 "Спартак-2"

"Тараз" 0:1 "Шукура"

Оптимальный состав 

"Тараз" традиционно акцентирует внимание на своих воспитанниках. По данным клуба, из официальной заявки на предстоящий сезон 19 игроков из 25 являются выпускниками местной школы. Показатель действительно впечатляющий, но посмотрим, каким предстает ориентировочный состав команды на данный момент. 

На роль основного вратаря, как и в прошлых сезонах, претендуют опытный Джурахон Бабаханов и молодой Мухаммеджан Сейсен. 

Почти наверняка Минасян выберет вариацию с тремя центральными защитниками, которыми будут Берик Айтбаев, Ахметов и Обилор. По краям способны сыграть Шаихов, Дмитрий Евстигнеев, Максат Амирханов и Алишер Сулей. 

Среди центральных полузащитников приоритет будет отдан опытным Шахметову и Адамовичу, а также новичку Альфонсу. 

В атаке почти зарезервировано место за португальцем Эуженио, свое время точно получат Абзал Таубай и Жумабек. Игроками ротации пока выглядят Байтана, Караман и Кожамберды. 

Фото: ФК "Тараз"©

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Метки:
КПЛ-2021 Трансфер Сборная РК по футболу Тараз ФК

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