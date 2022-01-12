"Актобе" выкупил защитника сборной Казахстана у участника еврокубков

Защитник сборной Казахстана Алибек Касым стал игроком "Актобе", сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что "красно-белые" выкупили воспитанника "Кайрата" у "Кызыл-Жара". Петропавловцы проявили себя как дельные бизнесмены, год назад выкупив Касыма у алматинцев за бесценок. За это время футболист дорос до уровня сборной Казахстана и помог северянам завоевать путевку в Лигу конференций.

За Алибека с "Актобе" боролись также подмосковные "Химки" и тираспольский "Шериф". Но зарубежные клубы не готовы были платить за его трансфер. Защитник уже находится в расположении своей новой команды.

При этом не уточняется точная сумма сделки, тогда как портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 500 тысяч евро.