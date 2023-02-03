"Актобе" сыграет с клубами из Узбекистана и Украины

Футбольный клуб "Актобе" в рамках второго сбора в Турции проведет три контрольных матча. Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
6 февраля "Актобе" встретится с "Навбахором" из Узбекистана, а спустя два дня будет игра с другой узбекской командой - "Турон". На 13-е число запланирован матч с украинским "Колосом".
Избавились от Гоу и забрали лидеров "Тараза". Как "Актобе" меняет состав перед сезоном в КПЛ
Ранее стало известно, сколько денег из госбюджета выделили "Актобе". При этом команду Андрея Карповича назвали одним из главных претендентов на чемпионство в КПЛ-2023.
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