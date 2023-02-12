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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" сделал заявление о долгах перед футболистами

"Актобе" сделал заявление о долгах перед футболистами
©diapazon.kz

ФК "Актобе" имеет долги по зарплате с прошлого года, передает Diapazon.kz. В клубе надеются, что из-за этого не будет наложен трансферный бан.

"ФК "Актобе" имеет долги по зарплате за октябрь и по компенсациям за неиспользованный трудовой отпуск. Мы сейчас работаем над решением финансовых вопросов. Привлекаем дополнительных спонсоров, чтобы погасить долги за прошедший сезон перед тренерским штабом и игроками. Надеемся, что проблема разрешится и ситуация не повлияет на трансфертную политику клуба", - прокомментировал председатель правления "Актобе" Ерлан Джамантаев.

Отмечается, что клуб финансируется за счет областного бюджета и спонсоров. Из бюджета на сезон выделили 1,2 миллиарда тенге, а сколько на финансирование команды дают спонсоры и сколько их, в клубе не сообщают.

Ситуация с долгами может отрицательно сказаться на ситуации с клубом, например, к команде могут применить санкции, как это было уже несколько лет назад. До начала нового чемпионата премьер-лиги осталось меньше месяца.

И также неизвестно, что будет с домашними играми "Актобе" в еврокубках. В прошлом году аким области Ералы Тугжанов говорил, что на реконструкцию Центрального стадиона необходимо пять миллиардов тенге. На тот момент денег в бюджете на эти цели не было.

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

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