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"Актобе" разрешит болельщикам посещать матчи КПЛ

Команда проведет первый домашний матч через две недели.

"Актобе" разрешит болельщикам посещать матчи КПЛ
Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Болельщики ФК "Актобе" смогут посещать домашние матчи команды, которая вернулась в премьер-лигу.

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующее разрешение получено от главного санитарного врача области. 

Пока заполняемость стадиона разрешена на 20 процентов с с соблюдением санитарного режима.

Свой первый матч в КПЛ-2021 "Актобе" проведет 14-го марта на выезде против "Каспия", а первый домашний матч состоится 20-го марта с "Тоболом". 

Напомним, ранее стало известно, что казахстанским болельщикам разрешат посещать спортивные соревнования, но только в городах, которые относятся к "зеленой зоне". Подробности можно прочитать по этой ссылке.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат КПЛ в 2020 году прошел в "пузыре" в Алматы и без допуска зрителей. 

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Метки:
КПЛ-2021 Актобе ФК Межсезонье в КПЛ Коронавирус

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