"Актобе" продлит контракт с футболистом сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов близок к подписанию нового соглашения с "Актобе", передает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что главный тренер "красно-белых" Владимир Муханов рассчитывает на центрального полузащитника, несмотря на то, что тот в прошедшем сезоне сыграл всего в шести матчах в КПЛ.

Оразов подходит под игровую философию Муханова, предпочитающего использовать в средней линии техничных и хорошо видящих поле исполнителей.

Сам воспитанник "Кайрата" также не против провести в "Актобе" еще один сезон.