"Актобе" продлил контракты с шестью футболистами

ФК "Актобе" объявил о продлении контрактов с шестью футболистами. В сезоне КПЛ-2021 выступление в составе команды продолжат Жасур Нарзикулов, Демият Сламбеков, Виталий Волков, Рифат Нурмугамет, Антон Шурыгин и Олег Чернышов.

"Все вышеперечисленные игроки в прошлом году были главными действующими лицами в достижении основной цели сезона - выхода команды в КПЛ! Жасура Нарзикулова и капитана команды Виталия Волкова болельщики "Актобе" уже приравнивают к местным игрокам. Оба футболиста успешно выступают за клуб не первый год, принося огромную пользу команде на поле. Антон Шурыгин - местный воспитанник, который в каждом сезоне показывает стабильный уровень игры. Рифат Нурмугамет, Демият Сламбеков и россиянин Олег Чернышов присоединились к команде в прошлом сезоне и уже успели проявить себя должным образом.

ФК "Актобе" желает игрокам успешного сезона! Продолжайте защищать "красно-белые" цвета с высоко поднятой головой! Все победы у нас впереди! Бейтесь за "Актобе"! Болельщики обязательно вас поддержат!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, "Актобе" вернулся в КПЛ по итогам сезона-2020 в первой лиге.

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