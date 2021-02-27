"Актобе" подписал пятерых новичков: футболиста сборной РК, казахстанца из "Атлетико" и участника ЛЕ.

ФК "Актобе" объявил о подписании пятерых новичков. Это Лаша Тотадзе, Армен Манучарян, Максим Федин, Динмухаммед Кашкен и Михал Йержабек, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Грузии Тотадзе выступал за футбольные клубы "Дила", "Динамо Батуми", "Сиони", "Сабуртало" и другие. В 2019 году играл в чемпионате Ирана. Последним клубом Лаши является ФК "Кызылкум" из Узбекистана. В 2010 году защитник привлекался в молодежную сборную Грузии.

Воспитанник клуба "Бананц" Манучарян большую часть своей игровой карьеры провел в ФК "Пюник". За четыре с половиной сезона в "Пюнике" Армен провел более ста матчей. Серебряный призер чемпионата Армении, финалист Кубка страны. Регулярно играл за команду в квалификации Лиги Европы. В 2020 году перешел в российский "Ротор". Выступал за юниорскую и молодежную сборную Армении. С середины 2010-х вызывается в национальную сборную.

Федин - воспитанник павлодарской школы футбола. В начале своей карьеры уехал играть в Сербию, где выступал за команду "Спартак" из города Суботица. В 2016 году вернулся в Казахстан. Играл за команды "Атырау", "Окжетпес", "Тобол" и "Кайсар". Привлекался в юношеские и молодежную сборные Казахстана. 14 октября 2018 года дебютировал за национальную сборную страны.

Динмухаммед Кашкен игрок молодежной сборной страны. Привлекался также и в юниорские сборные Казахстана. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в ФК "Кайсар", где сыграл семь матчей и отдал одну голевую передачу. В начале года Кашкен проходил просмотр в болгарской "Славии", однако сыграв в контрольных играх, Динмухаммед контракт с командой не подписал.

Михал Йержабек играет на позиции центрального защитника. В Чехии выступал за команды "Дукла" и "Теплице". Последним клубом Михала является ФК "Яблонец". В 2013 году вызывался в молодежную сборную своей страны.

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