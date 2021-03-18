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"Актобе" отказался от Эрича и выбрал экс-голкипера "Кайрата"

Клуб также вел переговоры с голкиперами из России и Беларуси.

"Актобе" отказался от Эрича и выбрал экс-голкипера "Кайрата"
Ненад Эрич. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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На просмотре в "Актобе" находится 26-летний вратарь Владимир Грошев, сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Актобе ищет опытного голкипера, который стал бы конкурентом ветерану Жасуру Нарзикулову. Руководители клуба провели безуспешные переговоры с голкиперами из России и Беларуси, рассматривали вариант с экс-вратарем "Астаны" Ненадом Эричем, однако в итоге на просмотр прибыл воспитанник "Кайрата" Владимир Грошев, находившийся в первой команде алматинцев несколько лет назад.

Ранее Грошев также выступал за "Окжетпес" и "Махтаарал". Последней командой вратаря был "Атырау".  

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Метки:
КПЛ-2021 Актобе ФК Кайрат ФК Астана ФК Футбольные трансферы

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