"Актобе" отказался от Эрича и выбрал экс-голкипера "Кайрата"

На просмотре в "Актобе" находится 26-летний вратарь Владимир Грошев, сообщает Meta-ratings.kz.
Клуб из Актобе ищет опытного голкипера, который стал бы конкурентом ветерану Жасуру Нарзикулову. Руководители клуба провели безуспешные переговоры с голкиперами из России и Беларуси, рассматривали вариант с экс-вратарем "Астаны" Ненадом Эричем, однако в итоге на просмотр прибыл воспитанник "Кайрата" Владимир Грошев, находившийся в первой команде алматинцев несколько лет назад.
Ранее Грошев также выступал за "Окжетпес" и "Махтаарал". Последней командой вратаря был "Атырау".
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