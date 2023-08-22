"Актобе" определился с будущим Андрея Карповича

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович останется в клубе до конца текущего сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале "Серый CARDINAL".
"По имеющейся информации, главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович продолжит работу до конца нынешнего сезона.
P.S. Завтра появится дополнительная информация по спортивному директору клуба", - пишет паблик.
Напомним, что ранее "Актобе" неожиданно вылетел из еврокубков. А в чемпионате КПЛ команда идет на втором месте, набрав 40 очков в 20 матчах.
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