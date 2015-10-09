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КПЛ
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"Актобе" определился с главным тренером на следующий сезон

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"Актобе" определился с главным тренером на следующий сезон Фото: ФК "Актобе"©

Главный тренер футбольного клуба "Актобе" Игорь Черевченко продолжит работу с "красно-белыми", передают Vesti.kz со ссылкой на Серый CARDINAL.

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Главный тренер футбольного клуба "Актобе" Игорь Черевченко продолжит работу с "красно-белыми", передают Vesti.kz со ссылкой на Серый CARDINAL.

Отмечается, что российско-таджикскому специалисту предстоит операция на колене. Возможность его участия в предстоящих декабрьских учебно-тренировочных сборах в Турции будет зависеть от сложности хирургического вмешательства и сроков восстановления.

При этом возможное отсутствие Черевченко на УТС не должно вводить болельщиков в заблуждение. Если тренер не появится в Турции, то исключительно по медицинским причинам. В клубе ему полностью доверяют и ни на кого менять не собираются.

"Актобе" занял пятое место в таблице КПЛ-2026.

До прихода в казахстанский клуб Черевченко тренировал таджикский "Истиклол", а также российские клубы "Факел", "Химки", "Арсенал" (Тула), "Балтика" и "Локомотив" (Москва).

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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