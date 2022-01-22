"Актобе" официально озвучил бюджет на сезон КПЛ-2022

ФК "Актобе" выступил с заявлением о бюджете на сезон премьер-лиги-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В клубе опровергли информацию о том, что он составляет три миллиарда тенге, отметив, что сумма равна 1,2 миллиарда. При этом в "Актобе" не исключили, что финансирование может быть увеличено.

"В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что бюджет ФК "Актобе" на 2022 год составит три миллиарда тенге.

В связи с этим футбольный клуб "Актобе" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В соответствии с постановлением акимата Актюбинской области от 15 декабря 2021 года №406 "О реализации решения областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" бюджет клуба составляет 1,2 миллиарда тенге. В случае увеличения бюджета об этом будет сообщено официально", - говорится в заявлении.