"Актобе" объявил о переходе бывшего форварда "Шахтера"

ФК "Актобе" подписал контракт с украинским форвардом Виталием Балашовым, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний нападающий является воспитанником одесского "Черноморца". Помимо родной команды, выступал за польскую "Вислу", молдавский "Милсами" и российский "Тамбов".

Последним клубом был карагандинский "Шахтер", в составе которого провел семь матчей и забил один гол.

Перед началом текущего сезона Балашов уже проходил просмотр с "красно-белыми", отличившись двумя мячами на сборах.

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