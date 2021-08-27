"Актобе" объявил о переходе бывшего форварда "Шахтера"

ФК "Актобе" подписал контракт с украинским форвардом Виталием Балашовым, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний нападающий является воспитанником одесского "Черноморца". Помимо родной команды, выступал за польскую "Вислу", молдавский "Милсами" и российский "Тамбов".
Последним клубом был карагандинский "Шахтер", в составе которого провел семь матчей и забил один гол.
Перед началом текущего сезона Балашов уже проходил просмотр с "красно-белыми", отличившись двумя мячами на сборах.
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