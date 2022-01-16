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"Актобе" объявил о переходе бразильского нападающего

"Актобе" объявил о переходе бразильского нападающего
©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

ФК "Актобе" объявил о переходе бразильского нападающего Рожерио Шины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний форвард присоединился к "красно-белым" на правах годичной аренды с возможностью выкупа из украинского "Львова".

Свою карьеру Шина начинал в родном городе Сан-Паулу в составе местных клубов "Жувентус" и "Ваи-Ваи".

С 2017 года провел около 50 игр в составе украинских "Карпат" и "Львова", в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. В марте 2021 года был признан лучшим игроком месяца УПЛ.

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ

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