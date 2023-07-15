"Актобе" может подписать игрока сборной Кыргызстана

24-летний защитник сборной Кыргызстана Айзар Акматов рассматривается в качестве новичка "Актобе".
По информации KyrgyzFootball Акматов может продолжить карьеру в западно-казахстанском клубе. Нынешний сезон футболист проводит в кыргызском клубе "Абдыш-Ата".
Примечательно, что зимой 2023 года Акматов уже ездил на просмотр в другой казахстанский клуб - "Кызыл-Жар", но до подписания контракта дело так и не дошло.
Акматов является воспитанником "Дордоя". За сборную Кыргызстана футболист провел 15 матчей и забил один мяч.
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