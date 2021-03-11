"Актобе" интересуется трехкратным чемпионом из Европы

29-летний сербский защитник "Чукаричек" Милош Остоич может перейти в "Актобе". Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

Отмечается, что Остоич хорошо знаком главному тренеру "красно-белых" Алексею Баге по совместной работе в БАТЭ в 2017 году. Белорусский специалист намерен усилить оборону команды защитником, но могут возникнуть проблемы с переходом. Остоич уже должен был присоединиться к "Актобе", но из-за проблем с документами не может прибыть в Казахстан.

Остоич - воспитанник "Партизана", в составе которого становился чемпионом Сербии в сезонах-2011/12, 2012/13, 2014/15. На родине также играл за "Телеоптик" и "Напредак". В активе имеет один матч за юношескую сборную своей страны.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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