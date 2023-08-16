"Актобе" и "Кайрат" наказали за болельщиков

Алматинский "Кайрат" и ФК "Актобе" оштрафованы за неподобающее поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам матча 18-го тура КПЛ, сообщает официальный сайт КФФ.
"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях и непристойных жестах в адрес соперника, в бросании пластиковых бутылок и бумаг на поле после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП. За нарушение положений Регламента КФФ по обеспечению безопасности и общественного порядка, выразившееся в нахождении болельщиков на лестничных проходах между секторами загораживая проход, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП, по совокупности назначить окончательное наказание путем полного сложения наказаний и назначить окончательно штраф в размере 200 МРП. ФК "Актобе" оплатить штраф до 10 сентября 2023 года включительно.
За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес соперника, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Кайрат" наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Кайрат" оплатить штраф до 10 сентября 2023 года включительно", - говорится в заявлении.
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