"Актобе" и "Кайрат" наказали за болельщиков

Алматинский "Кайрат" и ФК "Актобе" оштрафованы за неподобающее поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам матча 18-го тура КПЛ, сообщает официальный сайт КФФ.

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях и непристойных жестах в адрес соперника, в бросании пластиковых бутылок и бумаг на поле после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП. За нарушение положений Регламента КФФ по обеспечению безопасности и общественного порядка, выразившееся в нахождении болельщиков на лестничных проходах между секторами загораживая проход, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП, по совокупности назначить окончательное наказание путем полного сложения наказаний и назначить окончательно штраф в размере 200 МРП. ФК "Актобе" оплатить штраф до 10 сентября 2023 года включительно.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес соперника, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Кайрат" наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Кайрат" оплатить штраф до 10 сентября 2023 года включительно", - говорится в заявлении.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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