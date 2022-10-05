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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Акжайык" и "Туран" сыграли вничью в матче с автоголом и удалением

"Акжайык" и "Туран" сыграли вничью в матче с автоголом и удалением
©ФК "Акжайык"

В Уральске состоялся перенесенный матч второго тура КПЛ между "Акжайыком" и "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте "Акжайык" вышел вперед благодаря автоголу защитника гостей Андрея Залесского. На 29-й минуте Самиру Фазли удалось сравнять счет и, как оказалось позднее, спасти "Туран" от поражения.

Во втором тайме туркестанцы после удаления Михаила Башилова на 69-й минуте остались в меньшинстве, но выстояли.

Таким образом, турнирная таблица приняла ровный вид (все клубы сыграли по 21 матчу). "Туран" набрал 24 очка и остался на 11-м месте. "Акжайык" с 22 баллами сравнялся с "Кызыл-Жаром". Теперь эти клубы делят 12-ю и 13-ю позиции. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 21 5 9 7 20-26 24
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Туран ФК Акжайык ФК КПЛ

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