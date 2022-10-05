"Акжайык" и "Туран" сыграли вничью в матче с автоголом и удалением

В Уральске состоялся перенесенный матч второго тура КПЛ между "Акжайыком" и "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте "Акжайык" вышел вперед благодаря автоголу защитника гостей Андрея Залесского. На 29-й минуте Самиру Фазли удалось сравнять счет и, как оказалось позднее, спасти "Туран" от поражения.
Во втором тайме туркестанцы после удаления Михаила Башилова на 69-й минуте остались в меньшинстве, но выстояли.
Таким образом, турнирная таблица приняла ровный вид (все клубы сыграли по 21 матчу). "Туран" набрал 24 очка и остался на 11-м месте. "Акжайык" с 22 баллами сравнялся с "Кызыл-Жаром". Теперь эти клубы делят 12-ю и 13-ю позиции.
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