"Акжайык" объявил о возвращении обидчика "Кайрата"

ФК "Акжайык" объявил о подписании соглашения с защитником Павлом Назаренко, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Последним клубом 27-летнего белоруса был карагандинский "Шахтер", за который он выступал с середины сезона-2021.
Отметим, что воспитанник минского футбола в прошлом году выступал за "Акжайык". На родине он играл за минское "Динамо", "Слуцк" и "Витебск".
В КПЛ в общей сложности Назаренко провел 20 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста. Единственный его мяч состоялся в матче "Акжайыка" с "Кайратом" (1:0) в мае 2021 года.
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