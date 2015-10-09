"Ахмат" готов продать Самородова. Известна сумма и детали переговоров со "Спартаком"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов остается одним из самых востребованных игроков внутри чемпионата России. В частности, этим летом московский "Спартак" не теряет надежды подписать 24-летнего казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент Самородов уже начал сборы в составе своего нынешнего клуба - "Ахмата". Однако, до закрытия окна в РПЛ еще достаточно времени и сделка по казахстанцу не исключена.

Известный агент, а ныне эксперт Тимур Гурцкая рассказал о некоторых деталях переговоров между "Ахматом" и "Спартаком", например, назвав сумму, которую хотят получить грозненцы за одного из своих лидеров.

"Спартак" был в долгих переговорах с "Ахматом" по Самородову. И "Ахмат" не просил за Самородова столько же, сколько за Садулева. Там не было 10 миллионов. Мне сказали, что просили меньше восьми миллионов. И вопрос простой, есть ли игрок сильнее Самородова с российским паспортом, которого можно купить? Восемь миллионов - это реальные деньги, за меньшее "Ахмату" нет смысла продавать", - заявил Гурцкая в эфире программы "Итоги".

Самородов является воспитанником "Актобе". К "Ахмату" присоединился в 2024 году, а его контракт с грозненцами истекает 30 июня 2028-го. В сезоне-2025/26 казахстанец сыграл 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

"Ахмат" финишировал на девятом месте в таблице РПЛ. Новый сезон в России стартует этим летом, 25 июля грозненцы сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

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