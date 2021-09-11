"Агенты не сосредоточены на его карьере". Тренер "Шахтера" - о будущем игрока молодежной сборной Казахстана

Главный тренер "Шахтера" Магомед Адиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил отсутствие игровой практики в последних матчах у нападающего молодежной сборной Казахстана Ивана Свиридова. По его словам, на игрока влияют агенты.

"К сожалению, думаю, тут моя ошибка в том, что я не донес до Ивана и его отца... Очень переживаю за этого футболиста, ведь он молодой, ты его ведешь, хочется, чтобы он прогрессировал. Но его проблема не в игровом плане, а в том, что за его спиной стоят не те агенты, которые сосредоточены на своих нюансах, а не на карьере Ивана. Это свойственно молодым. Как в книге "Алхимик" был посыл: мы ищем счастье по всему миру, а на самом деле счастье рядом, за углом. Это я пытался донести до Свиридова. А ему говорят, что где-то там будет хорошо. В этом плане не так с ним разговаривали. Поэтому парень откатился от тех позиций, на которые мы вышли. Надеюсь, что тот же вызов в молодежную сборную поменяет его мировоззрение и он возьмется за дело", - заявил российский специалист.

В ближайшее время будет доступно развернутое интервью на Youtube-канале Vesti.kz с Магомедом Адиевым, где он расскажет, почему в команде не было единения на старте сезона, кто из казахстанцев может выступать в РПЛ и как он мотивировал игроков перед матчем со "Стяуа".

Напомним, что в этом сезоне Свиридов дебютировал в основном составе "Шахтера" в официальных матчах. В КПЛ-2021 игрок провел пять матчей и забил один гол, также на его счету четыре игры в Кубке страны и одна в Лиге конференций.

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