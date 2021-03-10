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Агент прояснил ситуацию с переходом двукратного чемпиона России в клуб КПЛ

На днях голкипер сообщил об уходе из предыдущей команды.

Агент прояснил ситуацию с переходом двукратного чемпиона России в клуб КПЛ
Сергей Рыжиков. Фото: ФК "Тамбов"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Тамбова" Сергея Рыжикова, прокомментировал информацию, что 40-летний футболист может продолжить карьеру в "Актобе".

Во вторник вратарь объявил об уходе из тамбовского клуба и возможном завершении карьеры.

"Никаких переговоров между Сергеем Рыжиковым и "Актобе" не было", - рассказал Сафонов Sport24.

Рыжиков перешел в "Тамбов" из "Крыльев Советов" в августе прошлого года. В составе тамбовчан провел 21 матч и пропустил 35 голов. Ранее спортивный директор тамбовчан Павел Худяков рассказал, что голкипер ушел по семейным обстоятельствам.

Вратарь поиграл за разные команды в РПЛ, но лучший этап карьеры он провел в казанском "Рубине", в составе которого дважды становился чемпионом страны (2008, 2009), обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2010, 2012). Вызывался в национальную команду, за которую успел провести один матч.

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Метки:
Россия КПЛ-2021 Премьер-лига России Футбол Актобе ФК Межсезонье в КПЛ

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