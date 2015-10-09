Почти 50 миллионов за гол или ассист. Оправдался ли трансфер Нани в "Актобе"?

Возобновление карьеры и переход Луиша Нани в "Актобе" стал одним из самых громких инфоповодов в казахстанском футболе в этом году. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги сезона в исполнении португальца и в том числе оценил экономическую составляющую этого кейса.

Подписание именитых возрастных игроков - зачастую скорее маркетинговая история, нежели ставка на спортивный результат. В случае с Нани скепсис по части самоотдачи и достижения высоких задач тоже был. И в какой-то степени он оправдался, ведь "Актобе" глобальных задач не выполнил, в еврокубки не попал и по сути это очень кризисный год для "красно-белых". Но можно ли винить в этом персонально Нани?

С точки зрения спортсмена португалец проявил себя как профессионал. Но ему не удалось стать влиятельным игроком на поле, который определяет результат команды. Помешала в первую очередь постоянная смена тренеров и, соответственно, отсутствие стабильной игры, состава, сочетаний.

Нани при этом сыграл большое количество матчей в КПЛ - 24, также у него две игры в Кубке страны. В итоге - 26 матчей, три гола, пять ассистов и девять желтых карточек. Это не провал по части личной статистики, но и не тот показатель, который впечатляет.

Если же подходить к показателям результативности с точки зрения финансовых затрат, получится более любопытная картина. По данным инсайдера Ивана Карпова, годовой контракт Нани с "Актобе" стоил клубу 840 тысяч долларов. Если делить эту сумму на суммарные восемь результативных действий португальца в сезоне, получается 105 тысяч долларов за каждый гол/ассист - в тенге это около 48 миллионов. Если подходить к этом вопросу с точки зрения времени на поле, у Нани 1426 минут за "Актобе" во всех официальных играх. Получается, что каждая минута португальца на поле стоила клубу 589 долларов (около 270 тысяч тенге).

Интересен пример на контрасте: у "Актобе" в первой части сезона засверкал свой воспитанник Виталий Латурнус, который в итоге сыграл 16 матчей в КПЛ и Кубке (суммарно 480 минут на поле), забил четыре гола и отдал два ассиста. Очевидно, что зарплата Латурнуса была в десятки, а может и в сотни раз меньше, чем у Нани, но по части результативности он дал почти те же цифры, что и Нани.

Было бы интересно узнать, как приход Нани отразился на социальных сетях "Актобе", был ли там значительный прирост, но, увы, точными данными владеет только пресс-служба клуба.

Если подводить итоги, трансфер Нани нельзя назвать катастрофой, поскольку португалец не устраивал скандалов, с точки зрения физического состояния выглядел более чем профессионально и никак не выпячивал свой статус звезды в клубе. Но успеха в спортивном плане не случилось, и за это должен быть ответственен прежде всего сам "Актобе", который решил сделать ставку на громкие имена, нежели на постепенное выстраивание проекта.

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