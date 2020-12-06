"Астана" готова расстаться с многолетним лидером Эричем

Вратарь столичной "Астаны" Ненад Эрич
близок к уходу из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Контракт 38-летнего футболиста с командой подходит к концу, и руководство склоняется к тому, чтобы не продлевать его.
В "Астане" намечается чистка состава, которая подразумевает значительное омоложение команды. При этом клуб уже работает над новыми трансферами, ведя переговоры как с казахстанцами, так и с иностранными футболистами.
Эрич десять сезонов выступает за "Астану", став в ее составе шестикратным чемпионом Казахстана. Также голкипер выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, пробивался в плей-офф ЛЕ.
В 2015 году дебютировал в сборной Казахстана. Провел в составе национальной
команды восемь матчей и пропустил восемь голов.
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