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Клуб КПЛ после выполнения задачи определился с главным тренером

Команда стала девятой.

Клуб КПЛ после выполнения задачи определился с главным тренером
Фото: vk.com/fcqyzyljar
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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45-летний молдавский специалист Вячеслав Руснак продолжит работу в петропавловском "Кызыл-Жар СК", сообщает KazFootball.kz.

"Руснак возглавил петропавловский "Кызыл-Жар" в начале 2020 года, подписав двухлетний контракт. Если команда не сумела бы сохранить прописку в премьер-лиге, то трудовое соглашение, скорее всего, было бы прекращено.

Североказахстанцы сумели сохранить место в высшем дивизионе, финишировав на девятом месте, и Руснак со своими помощниками продолжат работу", - пишет издание.

Его ассистентами являются молдаванин Андрей Мацюра, а также казахстанцы Юрий Чухлеба, Александр Кучма и Александр Петухов.

 

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Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ-2020

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