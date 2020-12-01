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Карпович готов остаться в "Окжетпесе" и вернуть его в КПЛ

По итогам сезона его команда вылетела в первую лигу.

Карпович готов остаться в "Окжетпесе" и вернуть его в КПЛ
Андрей Карпович. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Андрей Карпович после последнего матча КПЛ-2020 с "Ордабасы" отправился в Кокшетау, передает Meta-ratings.kz.

39-летний главный тренер "Окжетпеса" планирует обсудить дальнейшие планы с акимом Акмолинской области. Карпович готов предоставить долгосрочный план, который включает в себя возвращение в КПЛ.

Напомним, по итогам сезона КПЛ-2020 "Окжетпес", в котором Карпович проработал два года, занял последнее место и вылетел в первую лигу. Главный тренер взял вину на себя. 

 

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Метки:
КПЛ-2020 Окжетпес ФК Первая лига Казахстана

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