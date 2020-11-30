"Очень странное решение рефери". Российский арбитр разобрал эпизод с пенальти в матче за последнюю путевку в еврокубки от РК

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Бывший судья российской премьер-лиги Илья Обломов в беседе с корреспондентом Vesti.kz разобрал эпизод с назначением пенальти в матче 22-го тура КПЛ "Шахтер" - "Тобол". В прошедшей встрече, которая решила судьбу путевки в еврокубки, арбитр Арман Исмуратов зафиксировал фол и дал пробить одиннадцатиметровый команде из Караганды на 89-й минуте игры при счете 0:0. Пенальти реализовал полузащитник "горняков" Арсен Хубулов.
"Очень странное решение рефери. На мой взгляд, нарушает правила игрок в оранжевой форме. Зеленый смотрит на мяч, играет в него, выпрыгивая с места. Его руки в естественном для прыжка положении. Никакого движения в сторону игрока в оранжевом он не делает.
Игрок в оранжевой форме, выпрыгивая, не играет в мяч, а играет в соперника. Его действия можно характеризовать как толчок. Верное решение - штрафной удар в пользу обороняющийся команды без показа карточки", - отметил Обломов, который также является автором телеграм-канала "Алё, реф!".