Футболист с опытом игры в итальянской Серии А покинул казахстанский клуб

"Кызыл-Жар СК"
расстался с полузащитником Муссой Коне
, сообщает пресс-служба
клуба.
Отмечается, что руководство клуба и легионер расторгли контракт по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне КПЛ 30-летний игрок провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.
Напомним, что карьеру Коне начинал в Италии, где выступал за "Аталанту", "Фоджу", "Пескару", "Варезе", "Чезену" и ряд других команд низших лиг. Всего в Серии А сыграл восемь матчей и забил один гол. Также играл за турецкий "ББ Эрзурумспор".
В 2011 году дебютировал в сборной Кот-д'Ивуара, но провел лишь один матч в ее составе. Выйдя на замену вместо экс-хавбека "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре в товарищеской игре против Израиля, он отметился голом.
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