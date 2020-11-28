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"Купил машину и закрыл кредит". Алыкулов - о первом гонораре в "Кайрате", предложении из Европы и уровне КПЛ

Также об адаптации в алматинском клубе.

"Купил машину и закрыл кредит". Алыкулов - о первом гонораре в "Кайрате", предложении из Европы и уровне КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов в интервью YouTube-каналу "Разговор по душам" рассказал о переходе в алматинский клуб, сумме первого гонорара и оценил уровень казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

– Как тебя приняли в команде?

– Очень хорошо приняли, потому что я там знал некоторых игроков. Я приехал в отель, там меня встретил очень талантливый игрок Еркебулан Сейдахмет. Мы с ним в детстве играли друг против друга. Он играл за "Тараз", я – за "Дордой". Меня очень хорошо приняли, потом я привык.

Я не чувствую себя чужим в Алматы. Ко мне все хорошо относятся. Это братский народ все-таки. Некоторые люди даже узнали меня, было очень приятно. Мне очень комфортно в Алматы.

– Помнится, когда твой переход обсуждался активно в соцсетях, в СМИ, ты тогда рассказывал о трех вариантах – "Кайрат" и еще два клуба. Хотелось бы узнать, какие клубы помимо "Кайрата" интересовались тобой после перехода из "Немана"?

– Мы с моим агентом были в Чехии. Там выходила команда "Млада Болеслав". Были переговоры. Как мы прилетели туда, встретили нас очень хорошо. Поехали на переговоры. Вообще я туда уже собирался переходить. Там сказали: "Мы хотим этого парня взять в аренду". После этого руководство "Немана" отказало. Они сказали это в последний момент, потому что они вообще хотели выкупить. Было очень много клубов. С России... Они тоже интересовались, но конкретно не выходили.

– Команды из РПЛ или ФНЛ?

– Из РПЛ. Я общался с агентом, он говорил, есть только интерес. После этого мы приняли решение перейти в "Кайрат". Здесь я думаю, многому научился.

– Мы знаем, что твоим приоритетом была игра в Европе, это очень важный критерий, которым ты руководствовался при переходе. Но также, насколько мне известно, еще повлияла именно финансовая часть, по условиям. Насколько я знаю, "Кайрат" предложил больше, чем, условно, тот же клуб из Чехии. Правда ли это?

– Да это правда.

– Какая была сумма твоего первого гонорара от профессионального контракта и на что ты его потратил?

– Давайте я скажу. Я купил маме машину.

–  Это гонорар...

– В "Кайрате". И закрыл кредит.

– Что можешь сказать об уровне чемпионата Казахстана?

– Я отметил, что все команды очень сильны. Все хотят выиграть. Во всех матчах нам было тяжело. Но у нашей команды есть менталитет. Там более техничный футбол, чем в Беларуси.

 

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Метки:
Алыкулов Гулжигит Кайрат ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы

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