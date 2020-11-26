Тренер дебютанта Лиги Европы нашел объяснение уходу из клуба перед последним матчем в КПЛ

Главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов
и его помощники покинули расположение клуба. Болгарский специалист в интервью KazFootball.kz
объяснил, почему ему пришлось уйти перед последним матчем в казахстанской премьер-лиге.
- Поступила информация, что вы и ваши помощники покинули расположение клуба?
- Да, действительно мы покинули Казахстан, но мы уехали с разрешения президента клуба Серика Досманбетова. В Болгарии с пятницы объявляют локдаун и затем попасть домой будет сложно.
- Вы даже не попрощались с коллективом?
- Изначально мы должны были улететь после игры 27 ноября. После того, как нам поступила информация, мы поздно ночью перебили билеты, а рано утром улетели из Казахстана. Вся команда, естественно, отдыхала, но Серик нас проводил и попрощался с нами. Да, к сожалению, с ребятами попрощаться не получилось.
- Как добираетесь домой?
- Сейчас мы прилетели в Турцию и дальше едем в Софию на машине. Нужно успеть до локдауна, затем границы будут закрыты на три недели.
- Кто будет готовить команду на игру?
- Перед отъездом переговорили с Канатом Шеримбетовым, обсудили состав, он в курсе всего. Желаю команде удачной игры. Созвонился с Марочкиным, передал привет ребятам, извинился и пожелал также удачи. Также написал сообщения в группу ребятам.
- Покинули команду все-таки не из-за конфликта?
- Нет. Со всеми расстались в хороших отношениях.
63-летний Младенов работал в "Кайсаре" с ноября 2016 года. До этого тренировал "Атырау". С кызылординским клубом завоевал Кубок страны в 2019 году, что позволило "волкам" дебютировать в этом сезоне в Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии подопечные Младенова проиграли кипрскому АПОЭЛу (1:4).
В 2019-м болгарин был признан лучшим тренером КПЛ.
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