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"Я удивлен последней ситуацией". Младенов - об интересе "Актобе", уходе игроков и конфликте в раздевалке

Он - лучший тренер КПЛ-2019.

"Я удивлен последней ситуацией". Младенов - об интересе "Актобе", уходе игроков и конфликте в раздевалке
Фото: BGNES©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов рассказал KazFootball.kz о последних новостях из стана "волков", а также прояснил ситуацию с некоторыми игроками.

- С каким настроением команда подходит к завершающим играм чемпионата?

- Настроение такое же, как в начале чемпионата. С таким же настроем продолжаем подготовку. У команды хорошее настроение - это очень важно. Некоторые игроки, не могу сказать, что убежали, но покинули команду.

- Кто из футболистов уже покинул команду?

- Ушли нападающие Режинальдо, Колев и Лобжанидзе. Также нас покинули Гурман и Калмуратов.

- Не пытались ли вы как-то повлиять на это?

- У них закончились контракты, и они не согласились продлевать соглашения. У меня нет права вмешиваться в работу нашего руководства.

- Марочкин, Федин также покинули команду?

- С Марочкиным мы разговариваем. Надеюсь, что убедим его приехать в расположение команды и он доиграет чемпионат. Федин и Тагыберген вернулись из национальной сборной, Димаш Кашкен из "молодежки". Также я пригласил игрока из "Байконура". В те четыре года, что работаю в Кызылорде, я соблюдаю преемственность поколений. Многим дал шанс и продолжаю рассчитывать на молодежь. Многие должны вырасти в игроков хорошего уровня.

- Фамилии скажете?

- Думаю, пока не надо говорить, потому что другие клубы могут воспользоваться и перехватить игроков. "Кайсару" же необходимо сохранить свою молодежь, это будущее клуба.

- Кто из легионеров доиграет чемпионат?

- Фортес, Битанг, Граф и Станисавлевич.

- Была новость, что вы отстранили игрока за то, что он говорил на казахском языке.

- Это неправда. Я никому не запрещал говорить на казахском языке. Все игроки, президент клуба, спортивный директор этому свидетели. Решение отстранить кого-либо - это мое решение как главного тренера. Но никогда, клянусь, я не запрещал говорить по-казахски. Я очень уважаю всех казахстанцев. Начинал работу в "Атырау", где остались очень хорошие впечатления, как от болельщиков, так и от простых людей. Потом четыре года работал в "Кайсаре", где было большое понимание. Меня лишь удивило, что никто из клуба не защитил меня, когда все стрелы полетели в мою сторону после того инцидента. Когда могли задеть мою репутацию, никто из клуба не защитил своего тренера. Это меня, не сказать, что разочаровало, но очень удивило.

- Можно ли сказать, что было непонимание с руководством клуба?

- Такого нет. Просто я удивлен последней ситуацией, произошедшей в раздевалке. Я не хочу называть имя того игрока. Мне не понравилось его поведение. Я, как главный тренер, принял решение. Интерес команды на первом месте. Дисциплина - самое главное, и каждый игрок должен знать свое место.

- Писали об интересе к вашей персоне со стороны "Актобе"?

- Я ничего не знаю, у меня есть агент. Он занимается моими делами. Не могу комментировать подобные вещи, я профессионал. С кем он ведет переговоры, пока я не в курсе. Это его обязанности, он работает в том направлении. Какие есть приглашения, знает только он. Мы с ним все обсудим после завершения сезона.

- Можно ли сказать, что нынешний сезон - последний для вас в "Кайсаре"?               

- Я об этом уже объявлял. Предупредил руководство. Считаю, что "Кайсар" - это очень успешный проект. И он дальше будет развиваться.

- Если возглавите иностранный клуб, кого из казахстанцев пригласили бы?

- Почему нет? Здесь очень хорошие игроки - как в "Кайсаре", так и в других клубах. Есть перспективные игроки в молодежной сборной Казахстана. Думаю, казахстанский футбол будет с каждым годом развиваться.

- Чем вам запомнится Казахстан?

- Здесь я приобрел очень много друзей. Запомнится хорошей работой. Ничего плохого не было. Все люди очень открыты, гостеприимны. Не забывайте, что мы, казахстанцы и болгары - братья. Мой народ произошел отсюда, из древнего Тараза и Шымкента. Мы близки по характеру, по нраву, традиции почти одинаковые. Я очень рад, что работаю в Казахстане, и буду очень рад, если судьба позволит продолжить работу здесь.

63-летний Младенов работает в "Кайсаре" с ноября 2016 года. До этого тренировал "Атырау". С кызылординским клубом завоевал Кубок страны в 2019 году, что позволило "волкам" дебютировать в этом сезоне в Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии его подопечные проиграли кипрскому АПОЭЛу (1:4).

В 2019-м болгарин был признан лучшим тренером КПЛ.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК

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