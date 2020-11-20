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"Кайрат" продлил контракт с полузащитником европейской сборной

В нынешнем чемпионате он забил четыре гола.

"Кайрат" продлил контракт с полузащитником европейской сборной
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Кайрат" и черногорский полузащитник Небойша Косович продлили трудовые соглашения, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Отмечается, что контракт рассчитан на два года.

Косович в текущем чемпионате провел 16 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

25-летний полузащитник выступает за "Кайрат" с 2019 года. До этого защищал цвета белградского "Партизана". Также играл за венгерский "Уйпешт" и сербскую "Войводину".

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 750 тысяч евро.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК

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