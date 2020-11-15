Добыл команде чемпионство, или чего добился Вагнер Лав за три месяца в "Кайрате"

Бразильский нападающий Вагнер Лав
добился впечатляющих результатов за три месяца в "Кайрате"
, сообщает телеграм-канал ЦВБП-медиа
.
Отмечается, что 36-летний легионер занял второе место в команде по обводкам, забил больше всех голов в 15 матчах (семь в чемпионате и три в Лиге Европы), чаще всех бил по воротам, а также добыл для алматинского клуба первое чемпионство с 2004 года.
Напомним, что 6 ноября "Кайрат" объявил
о пролонгации контракта с нападающим.
Лав перешел в состав "желто-черных" летом этого года и стал одним из лидеров клуба. Помимо голов, он сделал шесть результативных передач во всех турнирах.
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