"Астана" заинтересовалась нападающим сборной Узбекистана из европейского клуба

Белорусский комментатор Владислав Татур в своем телеграм-канале
сообщил, что "Астана"
заинтересована в подписании контракта с узбекским форвардом солигорского "Шахтера" Джасурбеком Яхшибоевым
.
"Не факт, что Джасурбек Яхшибоев следующий сезон проведет в Беларуси: им активно интересуется "Астана", - написал он.
При этом казахстанский журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
написал по этому игроку следующее: "Но по моей информации, все немного не так. "Астане" предложили его. Но в планы столичного клуба он не входит. Особенно из-за цены".
Отметим, что 23-летний Яхшибоев является воспитанником ташкентского "Пахтакора". Нынешний сезон он начинал в белорусском клубе "Энергетик-БГУ", за который отыграл 14 матчей, забив девять голов и сделав три ассиста. В летнее трансферное окно перешел в солигорский "Шахтер", в составе которого забил семь голов в 11 играх. В Беларуси он выступает в рамках арендного соглашения, так как правами на него обладает "Пахтакор".
Ранее привлекался в юношеские и молодежные сборные своей страны. За национальную команду провел два матча.
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