Клуб РПЛ вышел на "Кайрат" по трансферу защитника сборной Казахстана

Один из клубов российской премьер-лиги (РПЛ) намерен приобрести защитника "Кайрата" Нуралы Алипа
, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, в офис алматинского клуба пришел официальный запрос по молодому защитнику сборной Казахстана. Название клуба держится в секрете, но предположительно речь идет либо о "Краснодаре", либо о "Ростове". Скауты именно этих клубов заняты поиском центрального защитника для приобретения в ближайшее трансферное окно.
Алип - один из самых перспективных футболистов Казахстана. В нынешнем сезоне КПЛ защитник стал одним из лидеров "Кайрата", впервые за долгие годы ставшего чемпионом страны.
Кроме того, Алип - левоногий центральный защитник, а это большая редкость на трансфером рынке. Нуралы всего 20 лет, и он еще будет прогрессировать.
Следовательно, игрока можно рассматривать как актив, способный в будущем принести прибыль.
С этой точки зрения интерес "Ростова" выглядит вполне логичным, также учитывая положительный опыт с подписанием хавбека сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.
"Краснодар" также находится в поиске игрока со схожими характеристиками. Алип в РПЛ не будет считаться легионером, что крайне немаловажно для "быков".
Однако руководство "Кайрата" не горит желанием расставаться с одним из своих лидеров. Но, если с финансовой точки зрения предложение будет интересным, то удерживать защитника в клубе не станут.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне