"Тараз" дважды забил в меньшинстве, но проиграл "Шахтеру" в матче с хет-триком и автоголом

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Карагандинский "Шахтер" обыграл "Тараз" в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Горняки" сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив три безответных мяча. Сначала на 4-й минуте Арсен Хубулов открыл счет, реализовав пенальти, а спустя 24 минуты полузащитник "Шхатера" оформил дубль. На 40-й минуте голкипер "Тараза" Мухаммеджан Сейсен забил в свои ворота. При этом таразцы с третьей минуты играли в меньшинстве после удаления Сержа Ньюаджи.
На 58-й минуте Хубулов сделал хет-трик и довел счет до 4:0. После этого "Тараз" попытался сделать камбэжк, забив два гола за минуту. Сначала на 73-й минуте отличился Абылайхан Жумабек, а потом - Тони Сильва.
Но на большее у "Тараза" не хватило ни времени, ни сил. В итоге "Шахтер" победил со счетом 4:2, набрал 23 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Таразский клуб (17) остался восьмым.
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