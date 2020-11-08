Источник сообщил об уходе казахстанского тренера из клуба КПЛ

Казахстанский специалист Дмитрий Огай
покинет талдыкорганский "Жетысу"
. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
"Об этом говорят давно. Но, по всей видимости, большой казахстанский тренер действительно покидает "Жетысу". Об этом говорит тот факт, что от лица талдыкорганского клуба различные люди ведут переговоры с зарубежными специалистами.
В Талдыкоргане говорят, что вероятность ухода Дмитрия Алексеевича составляет 90 процентов. Дело не только в том, что грядет смена руководства, но и в невыполнении задач на сезон. У "Жетысу" весьма немаленький бюджет, зарплату игрокам ни разу не задержали, чемпионат в нынешнем году, по общему признанию специалистов, слабый. И Талдыкорган вправе был рассчитывать на место в тройке призеров. Вместо этого - борьба за пятое.
Но если даже Огай останется, что крайне маловероятно, команду ждут серьезные перетасовки. Большинству опытных игроков укажут на дверь. Ну и будет сформирован новый тренерский штаб", - говорится в тексте.
60-летний Огай возглавляет "Жетысу" с 2017 года. Прежде он в КПЛ тренировал "Тобол", "Кайсар", "Кайрат", "Тараз", "Иртыш" и "Есиль-Богатырь".
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне