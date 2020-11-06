Вагнер Лав и еще три кайратовца. Названа символическая сборная 17-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана
на своем официальном сайте
представила символическую сборную 17-го тура.
При формировании состава учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Список прошедшего тура таков:
вратарь: Мухаммеджан Сейсен, "Тараз";
С "Астаной" Сейсен отыграл свой пятый "сухой" матч в текущем сезоне. Он здорово руководил обороной, сохранял концентрацию до последней минуты и передавал свою уверенность защитникам "Тараза". По итогам встречи у него: 4 отбитых удара, один сэйв и два удачных выхода из ворот. Индекс действий - 253.
правый защитник: Самат Жарынбетов, "Тобол";
В матче с "Кайсаром" (3:0) под ответственность Самата была отдана вся правая бровка. С задачей он справился успешно, успевая и обороняться, и атаковать. В его активе две успешные обводки, 7 перехватов, 4 подбора, 73 процента выигранных единоборств и забитый гол. Индекс действий - 290.
Центральные защитники: Нуралы Алип, "Кайрат"; Алекса Аманович, "Тобол";
В противостоянии с "Ордабасы" (3:1) в единоборствах Алипу не было равных - он выиграл 90 процентов всей борьбы, при чем в обороне у него 100-процентный показатель эффективности. К тому же он 4 раза успешно вступал в отбор, совершил 4 перехвата и 7 подборов. Индекс действий - 303.
Алекса Аманович - один из стабильных защитников нашего чемпионата во втором круге. В прошедшем туре он показал хорошие статистические показатели: 90 процентов выигранных единоборств, 3 отбора, 4 подбора мяча и 91 процент точных передач. Главный критерий оценки - "Тобол" не пропустил. Индекс действий - 287.
Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев, "Кайрат";
Роль Суюмбаева в игре "Кайрата" очень важная. Очередным подтверждением этой мысли стала игра Гафуржана против "Ордабасы". Согласно статистике, он совершил 4 эффективных отбора, 10 перехватов, 7 подборов, а также 6 раз точно доставил мяч в штрафную площадь. Плюс записал одну голевую передачу. Индекс действий - 254.
Опорный полузащитник: Серикжан Мужиков, "Тобол";
Серикжан запомнился большим объемом работы без мяча. Да и с мячом хавбек был эффективен: сделал 91 процент точных пасов, отдал две ключевые передачи и нанес один точный удар в створ, а также оформил один ассист. Индекс действий - 274.
Правый полузащитник: Жереми Манзорро, "Тобол";
Хороший футбол в исполнении француза помог "Тоболу" набрать важные три очка. Жереми неплохо взаимодействовал с партнерами, отдав две ключевые передачи под удар. Также он совершил три успешные обводки и нанес два удара в створ, один из которых стал результативным. Индекс действий - 289.
Атакующий полузащитник: Арсен Хубулов, "Шахтер";
Великолепный футбол российский полузащитник продемонстрировал в тяжелой игре с "Окжетпесом" (2:1). Арсен был генератором опасных атак своей команды, раз за разом разгоняя их по центру. Так, в его активе 5 успешных обводок, 4 передачи в штрафную, две передачи в развитие атак, два удара в створ и один ассист. Индекс действий - 286.
Левый полузащитник: Камо Оганесян, "Кайрат";
На своем фланге Оганесян был активен и опасен. Он принял участие в большинстве атак алматинской команды. Согласно статистике, за матч у него: 4 успешные обводки, 59 процентов выигранной борьбы, 4 отбора, 3 перехвата и 6 подборов. Индекс действий - 280.
Нападающие: Вагнер Лав, "Кайрат"; Сергей Зенев, "Шахтер";
Опытный бразилец в очередной раз обрадовал болельщиков "Кайрата" своей яркой игрой и разнообразием в атаке. Вагнер часто брал на себя игру, открывался в опасных зонах, шел в дриблинг на нескольких защитников и пытался вывести партнеров по команде на ударные позиции. В прошедшем туре он забил свой седьмой гол в сезоне, а нашу сборную попадает в шестой раз. Индекс действий - 375.
Эстонский нападающий "Шахтера" Зенев решил исход матча в противостоянии с "Окжетпесом", оформив на свое имя дубль. Весь матч Сергей оказывал хорошее давление на защитников кокшетауской команды, выполняя большой объем беговой работы. За счет его открываний у команды появлялись хорошие возможности для проведения атак. Индекс действий - 291.
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