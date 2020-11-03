"Ордабасы" решил судьбу Цхададзе и выбрал нового тренера

Шымкентский "Ордабасы" в ближайшее время расстанется с главным тренером команды Кахабером Цхададзе. Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, фаворитом на пост наставника является Вячеслав Грозный.

"Руководство "Ордабасы" намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане выбор пал Вячеслава Грозного", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информацию и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд.

"Грозный - кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов", - сказал собеседник.

Последним местом работы Грозного стал карагандинский "Шахтер", который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера "горняки" провели два матча: уступили "Тоболу" (1:3) и обыграли "Кайрат" (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон.

"Ордабасы" занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков.

Руководство «Ордабасы» намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе (главного тренера. — Прим. «Чемпионата») разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане выбор пал Вячеслава Грозного», — сказал источник, знакомый с ситуацией. Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информация и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд. «Грозный — кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов», — сказал собеседник. Последним местом работы Грозного стал карагандинский «Шахтёр», который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера карагандинцы провели два матча: уступили «Тоболу» (1:3) и обыграли «Кайрат» (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон. Как тренер, Грозный возглавлял «Арсенал-Киев» (2002–2004, 2010, 2018–2019), запорожский «Металлург» (2005–2006), «Терек» (2008–2009), костанайский «Тобол» (2011–2012), «Говерлу» (2013–2016), тбилисское «Динамо» (2016–2017) и павлодарский «Иртыш» (2017). Кроме того, Грозный работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» (1994–1996, 1999–2002). «Ордабасы», руководство которого хочет видеть Грозного главным тренером команды, занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4179085-groznyj--osnovnoj-kandidat-na-post-glavnogo-trenera-ordabasy.html?utm_source=copypaste

Руководство «Ордабасы» намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе (главного тренера. — Прим. «Чемпионата») разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане выбор пал Вячеслава Грозного», — сказал источник, знакомый с ситуацией. Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информация и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд. «Грозный — кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов», — сказал собеседник. Последним местом работы Грозного стал карагандинский «Шахтёр», который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера карагандинцы провели два матча: уступили «Тоболу» (1:3) и обыграли «Кайрат» (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон. Как тренер, Грозный возглавлял «Арсенал-Киев» (2002–2004, 2010, 2018–2019), запорожский «Металлург» (2005–2006), «Терек» (2008–2009), костанайский «Тобол» (2011–2012), «Говерлу» (2013–2016), тбилисское «Динамо» (2016–2017) и павлодарский «Иртыш» (2017). Кроме того, Грозный работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» (1994–1996, 1999–2002). «Ордабасы», руководство которого хочет видеть Грозного главным тренером команды, занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4179085-groznyj--osnovnoj-kandidat-na-post-glavnogo-trenera-ordabasy.html?utm_source=copypaste

Руководство «Ордабасы» намерено сменить главного тренера в конце нынешнего сезона. У Кахабера Цхададзе (главного тренера. — Прим. «Чемпионата») разногласия с боссом клуба. Дни специалиста в команде сочтены. В регионе хотят развивать футбол, поэтому руководство области желает видеть у руля команды тренера с именем. Ввиду былых заслуг и опыта работы в Казахстане выбор пал Вячеслава Грозного», — сказал источник, знакомый с ситуацией. Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информация и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд. «Грозный — кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов», — сказал собеседник. Последним местом работы Грозного стал карагандинский «Шахтёр», который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера карагандинцы провели два матча: уступили «Тоболу» (1:3) и обыграли «Кайрат» (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон. Как тренер, Грозный возглавлял «Арсенал-Киев» (2002–2004, 2010, 2018–2019), запорожский «Металлург» (2005–2006), «Терек» (2008–2009), костанайский «Тобол» (2011–2012), «Говерлу» (2013–2016), тбилисское «Динамо» (2016–2017) и павлодарский «Иртыш» (2017). Кроме того, Грозный работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» (1994–1996, 1999–2002). «Ордабасы», руководство которого хочет видеть Грозного главным тренером команды, занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4179085-groznyj--osnovnoj-kandidat-na-post-glavnogo-trenera-ordabasy.html?utm_source=copypaste

Собеседник, близкий к специалисту, подтвердил эту информация и добавил, что Грозный получил предложения и от других казахстанских команд. «Грозный — кандидатура высших лиц региона. Руководство очень хочет видеть украинского специалиста в команде, но есть нюансы: на данный момент у Вячеслава Викторовича сразу три предложения от казахстанских клубов», — сказал собеседник. Последним местом работы Грозного стал карагандинский «Шахтёр», который он возглавил в конце 2019 года. Под руководством украинского тренера карагандинцы провели два матча: уступили «Тоболу» (1:3) и обыграли «Кайрат» (1:0). Специалист покинул пост главного тренера команды летом 2020 года по обоюдному согласию сторон. Как тренер, Грозный возглавлял «Арсенал-Киев» (2002–2004, 2010, 2018–2019), запорожский «Металлург» (2005–2006), «Терек» (2008–2009), костанайский «Тобол» (2011–2012), «Говерлу» (2013–2016), тбилисское «Динамо» (2016–2017) и павлодарский «Иртыш» (2017). Кроме того, Грозный работал помощником Олега Романцева в московском «Спартаке» (1994–1996, 1999–2002). «Ордабасы», руководство которого хочет видеть Грозного главным тренером команды, занимает третье место в чемпионате Казахстана. У шымкентской команды в 16 турах 27 очков. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4179085-groznyj--osnovnoj-kandidat-na-post-glavnogo-trenera-ordabasy.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4179085-groznyj--osnovnoj-kandidat-na-post-glavnogo-trenera-ordabasy.html?utm_source=copypaste