Новый контракт для Эрича и нехватка ресурсов у Тихонова. Выводы по итогам матча "Астана" - "Кайрат"

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"Кайрат" во второй раз за сезон обыграл "Астану" и окончательно открыл себе дорогу к чемпионству. Корреспондент Vesti.kz составил свежие впечатления после главного противостояния клубного казахстанского футбола.
Тихонов взбодрил команду, но его "убили" кадровые проблемы и отсутствие времени
Несмотря на поражение, а оно по результату получилось не таким безальтернативным, как могло бы быть, к Андрею Тихонову на данный момент сложно предъявлять какие-либо претензии. Команда при нем действительно стала выглядеть более сконцентрированной, но форма игроков на фоне состояния кайратовцев все равно была недостаточной. Не говоря уже о какой-то вдумчивой игре - поставить ее за такой короткий срок просто невозможно. Помимо того, что у Андрея Валерьевича просто не было времени на глобальную работу с командой, его подкосили еще и травмы. Юрий Логвиненко и Абзал Бейсебеков выглядели крайне неубедительно в центральной оси, "Астане" очевидно не хватало в этой зоне Ивана Маевского и Рунара Сигурьонссона, которые вышли лишь на замену. Кроме того, выпал Пиерос Сотириу, да, киприот проводил плохой сезон, но возможно, он смог бы реализовать момент подобный тому, что был у Алексея Щеткина.
Шпилевский опасался за результат
В финальном отрезке матча "Кайрат" несколько перестроился и начал оберегать результат. Это не очень похоже на смелого и амбициозного Алексея Шпилевского, который даже в такие моменты требует от команды играть высоко. И нельзя было сказать, что "Астана" создавала какое-то сверхдавление, которое заставляло бы кайратовцев отходить назад. Вероятно, давление было прежде всего из-за результата, это были столь ценные три очка, которые спровоцировали "Кайрат" сыграть на коротком промежутке иначе. Цель достигнута, но опять же, нанеси Щеткин более акцентированный и сильный удар, сейчас бы многие вспоминали о том, как начал перестраховываться "Кайрат".
Эрич - бесподобен, с ним надо продлевать контракт
Не исключено, что Ненад Эрич совершил самое впечатляющее спасение нынешнего сезона. То, как капитан "Астаны" отразил плотный удар Яцека Гуральски в девятку, во всех смыслах высший пилотаж. Также Ненад не позволил забить Вагнеру Лаву в ударной ситуации, итого: два явных голевых момента и в целом уверенная игра по всему матчу.
Эрич вновь доказал, что вратари с возрастом становятся только лучше и в матче с "Кайратом" дал понять руководству "Астаны", что как минимум еще один сезон он будет конкурентоспособен. Возможно, он и не будет первым номером в следующем году, но он сможет обеспечить команде нормальную замену в случае чего и будет авторитетом для раздевалки в коллективе, которому требуется перестройка.
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