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Президент Казахстана наградил орденом легендарного форварда "Кайрата"

Он является лучшим бомбардиром клуба в высшей лиге СССР.

Президент Казахстана наградил орденом легендарного форварда "Кайрата"
Евстафий Пехлеваниди. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил орденом известного нападающего "Кайрата" Евстафия Пехлеваниди.

"Легендарный форвард алма-атинского "Кайрата" Евстафий Пехлеваниди, отмечающий свое 60-летие, награжден орденом Достык второй степени за огромный вклад в развитие и популяризацию казахстанского футбола и дружбу между Казахстаном и Грецией", - написал Токаев в своем в твиттере.

Пехлеваниди выступал за "желто-черных" в период 1980-1989 годов, забил 94 мяча в 273 матчах. Лучший бомбардир "Кайрата" в высшей лиге СССР.

10 мая 2017 года была открыта Академия футбола ФК "Кайрат". Она была названа в честь Евстафия Пехлеваниди.

 

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Метки:
Футбол Токаев Касым-Жомарт Кайрат ФК
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