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Силовая манера против скорости и креатива. Вагнер и Аймбетов круче дуэта Эсеола - Эппель?

Бразилец и казахстанец пополнили клуб в этом году.

Силовая манера против скорости и креатива. Вагнер и Аймбетов круче дуэта Эсеола - Эппель?
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" как никогда близок к чемпионскому титулу КПЛ и это стало возможным в том числе благодаря отличной игре форвардов Абата Аймбетова и Вагнера Лава. Корреспондент Vesti.kz впечатлен выступлением нового дуэта алматинского клуба, но не забыл про атакующее сочетание команды прошлого сезона в лице Мартона Эппеля и Адеринсолы Эсеолы и решил сравнить их эффективность и значимость. 

КПЛ-2019 

Мартон Эппель 

Матчи - 28, голы - 16, ассисты - 3, количество сыгранных минут - 1807.

Адеринсола Эсеола 

Матчи - 27, голы - 19, ассисты - 5, количество сыгранных минут - 2006.

Надо подчеркнуть, что это был первый сезон Алексея Шпилевского в "Кайрате". У клуба уже были два хороших форварда на контрактах, поэтому особенных изменений тренер не мог произвести. В плане результативности венгр и украинец показали очень солидные цифры. "Кайрат" много играл кроссами с флангов и максимально насыщал чужую штрафную верховыми мячами, где рост и физическое превосходство Эппеля и Эсеолы играли свою роль. Но это был довольно однообразный стиль, который далеко не всегда работал в больших матчах.



Кроме того, Эппель в особенности не очень подходил под вертикальную игру Шпилевского с обязательным умением безудержно прессинговать соперника. Эсеола в этом смысле подходил, но и его фигура, как выяснилось позже, была неидеальна в тренерских идеях Алексея Николаевича. Суммируя, это был хороший сезон для нападающих, но даже такая результативность не повлияла на итоговое решение клуба попробовать новое сочетание в атаке. 

КПЛ-2020 

Вагнер Лав

Матчи - 11, голы - 6, ассисты - 6, количество сыгранных минут - 801.

Абат Аймбетов 

Матчи - 15, голы - 9, ассисты - 1, количество сыгранных минут - 1042.

Мы уже писали про то, насколько хотел Шпилевский подписать именно Аймбетова и почему он в итоге вытеснил Эсеолу. Если коротко, то Абат как раз подходил под большинство параметров тренера в плане работы без мяча и умения играть в более вертикальный футбол.

Про Вагнера вроде бы все и так очевидно, бразилец действительно придал команде креатива и стал ключиком к замкам многих оборонительных соперников по КПЛ. В итоге Вагнер и Аймбетов сформировали более разнообразный, современный и органичный дуэт, к тому же показав столь же впечатляющие цифры по результативности, как и Эсеола с Эппелем годом ранее. Конечно, тут нельзя не упомянуть, что многие механизмы в игре "Кайрата" заработали в этом сезоне лучше, команда в целом стала более качественной и конкурентноспособной, фланговые защитники улучшили игру в атаке, центральные полузащитники обеспечили более интенсивный прессинг и доставку мяча в штрафную. 



Но то, как стремительно сыгрались Аймбетов и Вагнер, не может не удивлять. Ну и собственно их главное преимущество перед коллегами - в этом сезоне они почти наверняка отпразднуют титул, которого не было в прошлом году. 

Фото: ФК "Кайрат"©

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер Шпилевский Алексей Бразилия

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