Легкость "Кайрата" и настрой "Астаны". Как соперники сыграют между собой в 16-м туре КПЛ-2020

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"Кайрату" для то, чтобы стать чемпионом КПЛ-2020, осталось набрать восемь очков. Это при том, что "Астана" обеспечит себе максимум баллов в оставшихся матчах. Во встрече 15-го тура алматинцы вопреки ожиданиям, попросту не заметили "Тобол". Корреспондент Vesti.kz рассуждает о шансах алматинцев гарантировать себе "золото" до предстоящей паузы на матчи сборных.
Команда Алексея Шпилевского вошла, пожалуй, в самый сложный отрезок календаря в этом сезоне. После плановой победы над "Каспием", "Кайрат" поочередно встретится со своими ближайшими преследователями, которые находятся в медальной зоне. 26 октября подопечные Шпилевского сыграли с "Тоболом" и не столкнулись даже с видимыми трудностями - три гола в первом тайме и один во втором, при нереализованном пенальти в исполнении Вагнера Лава. Бразилец вновь был продуктивен в атаке, соорудив ассист на Гафуржана Суюмбаева, который на левом краю нападения заменил травмированного Гулжигита Алыкулова. Кроме того, Лав сам отметился голом и заработал штрафной, который реализовал Небойша Косович. Суюмбаев, в свою очередь, в начале игры выдал на Абата Аймбетова отличный пас, ставший голевым.
Схема 4-4-2, выбранная Шпилевским, вновь продемонстрировала жизнеспособность. Как обычно, большой объем работы в центре выполнил Яцек Гуральски, а в обороне все увереннее чувствует себя Денис Поляков. По крайней мере, в этом матче "Тобол" не особо напрягал белоруса и его партнеров. Но его вклада в победу это не умаляет.
Удачно складывающийся матч позволил Шпилевскому достаточно рано заменить сразу пятерых лидеров. На 61-й минуте он убрал с поля Дино Микановича и Аймбетова, а на - 71-й Гуральски, Косовича и Суюмбаева, который впервые в сезоне уступил место на поле одноклубнику. Практически одновременная замена почти половины своих лидеров означает, что белорус уже держит матч с "Астаной" в уме. Шаг Шпилевского понятен - потерять кого-нибудь из основной обоймы в проходном матче из-за травмы или еще какого-нибудь форс-мажорного обстоятельства не очень хочется.
Поскольку "Тобол" не смог навязать "Кайрату" контригру, складывается впечатление, что у алматинцев немного проблем в обороне. В матче с "Астаной", скорее всего, будет другой футбол. Накануне столичный клуб показал свою лучшую игру в сезоне, разгромив "Окжетпес". И в игре с "Кайратом" действующему чемпиону будет что доказывать, так же, как и их новому главному тренеру Андрею Тихонову.
Успех "Астаны" в матче с "Кайратом" оживит интригу в борьбе за чемпионство. С учетом потерянных очков отрыв сократится до пяти баллов. Если победят алматинцы, то судьба "золота", по сути, будет решена. "Кайрату" будет достаточно выиграть у "Ордабасы", встреча пройдет 3 ноября. К слову, до паузы на матчи сборных у "Кайрата" будет еще одна игра, против "Кайсара", которая состоится 7 ноября.
Напомним, "Астана" и "Кайрат" сыграют на стадионе "Жас Кыран" 30 октября. В первом круге алматинцы одержали победу с разгромным счетом 3:0.
По итогам 15 туров "Кайрат" набрал 38 очков. У "Астаны" и "Ордабасы" по 27 баллов. При этом, шымкентцы сыграли на матч больше. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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