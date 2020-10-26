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"Хотим доказать, что победа над "Астаной" - не случайность". Шпилевский - о разгроме "Тобола"

Ответный матч против столичной команды пройдет 30 октября.

"Хотим доказать, что победа над "Астаной" - не случайность". Шпилевский - о разгроме "Тобола"
Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Футбол
2
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Тобол - Кайрат 0:4

Голы: Аймбетов, 8 (0:1); Суюмбаев, 28 (0:2); Косович, 44 (0:3); Вагнер Лав, 67 (0:4)

Нереализованные: Вагнер Лав, 77 (0:4)

Турнирная таблица
Главный тренер ФК "Кайрат" Алексей Шпилевский прокомментировал крупную победу своих подопечных над костанайским "Тоболом" в 15-м туре КПЛ. Алматинцы забили сопернику четыре безответных мяча и не реализовали пенальти, передает корреспондент Vesti.kz.

"Мы стремимся в каждом матче забить как можно больше и оставить свои ворота "сухими", - приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба. - То, что сегодня получился большой счет, только доказывает это, показывает нашу жажду забивать и идти вперед. В первом тайме мы показали коллективно-агрессивный футбол, такой, какой хочет видеть наш тренерский штаб. В середине второго тайма было решено сделать изменения по позициям и дать отдохнуть игрокам, которые очень много играли в последних матчах. Так же дали игровое время нашим молодым талантам. В целом я остался доволен сегодняшней игрой".

Также наставник высказался о следующем матче в КПЛ, где соперником будет действующий чемпион страны "Астана".

"Теперь предвкушаем дерби против "Астаны", в котором мы снова хотим победить и доказать, что первая победа была не случайна" - отметил Шпилевский. Матч против "Астаны" пройдет 30 октября.

"Кайрат" уверенно лидирует в КПЛ, набрав после 15 игр 38 очков. 

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Шпилевский Алексей Астана ФК

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