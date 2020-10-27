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Разбудил Щеткина, не думает о стиле, верит в класс лидеров. Как Тихонов меняет "Астану"

Российскому тренеру удалось успешно стартовать в КПЛ.

Разбудил Щеткина, не думает о стиле, верит в класс лидеров. Как Тихонов меняет "Астану"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" провела два разных матча под руководством Андрея Тихонова, но в обоих случаях достигла положительного результата. Корреспондент Vesti.kz проанализировал, на что делает акцент российский специалист и почему его на данный момент не слишком интересует развитие молодежи и стиль игры. 

Нацелен на результат, над стилем игры будет работать в будущем

Тихонов предельно рационален и реалистично смотрит на положение "Астаны". Он понимает, что у команды нет времени на глобальное освоение нового стиля игры, сейчас самое важное - результат. У российского специалиста он получился очень бодрым в этом плане.

"Вы знаете, можно играть в любой стиль. Самое главное, чтобы команда побеждала. Да, мы хотим играть в хороший, привлекательный футбол. То, что было у "Астаны" раньше. Чтобы иметь определенный стиль, под него нужно подбирать футболистов. В данный момент не время говорить о стиле. Но мы будем стараться играть хорошо. Нам всего лишь нужно немного времени. Но, если при этом будут победы, то, конечно, будет хорошо"

Хотя еще с "Тоболом" он попытался кое-что изменить в структуре игры, например, выход из обороны исключительно через пас. Но даже не самый мобильный "Тобол" заставлял ошибаться игроков "Астаны" в таких ситуациях. Во втором тайме "Астана" удлинила игру и перестала использовать изначальный план по выходу из обороны. 



Что касается атаки, если в матче с "Тоболом" гол "Астаны" можно считать рандомным, то вот "Окжетпесом" уже нельзя говорить о случайности. Атакующие игроки "Астаны" сыграли неплохо, но Тихонов предельно откровенно заметил, что пока о какой-то выстроенной системе говорить рано. 

"У команды не было нормальной функциональной подготовки, результат достигается больше за счет индивидуального мастерства"
 

Наладил дисциплину, вынужденно выпускает молодежь 

Очевидно, что с приходом Тихонова игроки "Астаны" выглядят более ответственно на поле. Сам Андрей Валерьевич подчеркнул по этому поводу вот что: 

"Мы за это время пытались привить команде дисциплину. И мне кажется, у нас это получилось"

Конечно, это далеко от того, что было при Станимире Стойлове или при Григории Бабаяне, но по крайней мере нет ощущения, что игроки абстрагированы от тренера, как это случалось при Михале Билеке и Поле Эшуорте. 



Опять же, возвращаясь к степени важности результата, Тихонов далек от того, чтобы поддаться романтизму и привлекать молодежь. Пока он выпускал молодых игроков лишь на замену, да и этого скоро может не быть, когда восстановятся основные футболисты. И вновь россиянин не скрывает, наигрывать молодежь это не его первостепенная задача.  

"Искусственно никто никого тащить не будет. Мы сами играли в футбол, и это сейчас никто не делает"

Индивидуально работает с игроками, лидеры возвращают форму 

Безусловно, игра с "Окжетпесом" может быть очень обманчива, поскольку команда Андрея Карповича выглядела крайне неубедительно и на этом фоне игроки "Астаны" напротив показали себя ярко. Но все же положительная динамика в форме ключевых футболистов столичного клуба ощущается. Фланги заработали эффективнее и мобильнее, Дмитрий Шомко и Антонио Рукавина, а также Марин Томасов и Тигран Барсегян потенциально сильнейшее оружие "Астаны". 



Также неожиданно пошли голы у Алексея Щеткина. Хотя тут есть некоторая закономерность, предыдущие тренеры не слишком доверяли форварду сборной Казахстана, до прихода Тихонова у Щеткина суммарно было лишь 130 сыгранных минут в КПЛ-2020. Сейчас он провел два практически полных матча и уже забил три гола. При этом, по информации источника знакомого с ситуацией Тихонов индивидуально работал именно с Щеткиным, детализируя его действия в штрафной. Учитывая, что Пиерос Сотириу, вероятно, выбыл совсем не на короткий срок, роль и качество игры Алексея в команде становится весьма важным фактором в результатах "Астаны".   

Фото: ПФЛК©, ФК "Астана"©

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Тихонов Андрей

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