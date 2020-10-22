"Тяжело говорить о шансах в чемпионской гонке". Щеткин - о победе над "Тоболом" и новом тренере

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
- Алексей, это был сложный матч, но вам удалось забить второй мяч в чемпионате в этом сезоне. Можно сказать, психологически это важная победа не только для команды, но и для вас?
- Я с марта не провел ни одного полного матча, поэтому, как и любому нападающему, мне хотелось забить, помочь команде. Но куда важнее, что "Астана" сумела взять очень важные три очка в противостоянии с сильным оппонентом, а кто забил - не так важно.
- Очевидно, что новый тренер - это совсем другой подход ко всем деталям. Могли бы тезисно рассказать, что именно уже изменил Тихонов?
- Андрей Валерьевич работает с командой всего пять дней, поэтому говорить о каких-то глобальных изменениях пока сложно. Конечно, как и у любого тренера, у него свой подход к тренировочному процессу, добавил упражнения с мячом, старается уделять внимание деталям, особенно при построении игры.
- Вы продолжаете верить, что чемпионская гонка не завершена, или титул - это уже что-то из области фантастики?
- Тяжело говорить о шансах, когда отрыв восемь очков, и уже не все в наших руках. Но впереди еще семь матчей, и наша задача выиграть в каждом из них.
Добавим, что "Астана" после победы над "Тоболом" имеет в своем активе 24 очка и теперь занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре, 26 октября, столичный клуб сыграет с "Окжетпесом".
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне