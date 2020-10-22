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Новый тренер "Астаны" вернул в состав защитника сборной Казахстана

Игра будет с "Тоболом".

Новый тренер "Астаны" вернул в состав защитника сборной Казахстана
Юрий Логвиненко. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новый тренер "Астаны" Андрей Тихонов определился со стартовым составом на центральный матч 14-го тура КПЛ с "Тоболом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Российский специалист вернул в состав футболиста сборной Казахстана Юрия Логвиненко, которому ранее не находилось места в старте при предыдущем чешском наставнике Михале Билеке и исполнявшем обязанности главного тренера британце Поле Эшуорте.

Игру начнут - Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Томашевич, Бейсебеков, Эбонг, Логвиненко, Томасов, Барсегян, Щеткин.

Перед этой встречей столичный клуб, набрав 21 балл, располагается на четвертом месте, тогда как костанайская команда с отрывом на два балла идет на третьей строчке.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Тобол ФК Тихонов Андрей

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