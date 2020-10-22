Новый тренер "Астаны" вернул в состав защитника сборной Казахстана

Новый тренер "Астаны" Андрей Тихонов
определился со стартовым составом на центральный матч 14-го тура КПЛ с "Тоболом"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Российский специалист вернул в состав футболиста сборной Казахстана Юрия Логвиненко, которому ранее не находилось места в старте при предыдущем чешском наставнике Михале Билеке и исполнявшем обязанности главного тренера британце Поле Эшуорте.
Игру начнут - Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Томашевич, Бейсебеков, Эбонг, Логвиненко, Томасов, Барсегян, Щеткин.
Перед этой встречей столичный клуб, набрав 21 балл, располагается на четвертом месте, тогда как костанайская команда с отрывом на два балла идет на третьей строчке.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне