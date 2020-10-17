"Это сиюминутное достижение". Карпович - о валидольном матче и значении "маленькой войны" в КПЛ

Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович
в интервью пресс-службе клуба прокомментировал исход матча с "Кызыл-Жаром СК"
(2:1) в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана по футболу.
"Окжетпес" обыграл "Кызыл-Жар СК" и поднялся со дна турнирной таблицы КПЛ
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"Это был валидольный матч. Вновь сами создали себе проблемы, а потом пытались героически их решить. Благо, что удалось за счет проявленного характера переломить ход игры. Вообще матч был очень боевым, каждый понимал, какая цена стоит на кону - мы соседи по турнирной таблице. Поэтому важно было победить.
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Однако это лишь сиюминутное достижение, на котором никак нельзя останавливаться. Впереди много важных матчей, каждый из них будет иметь значение маленькой войны.
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Из позитивного могу отметить то, что нам впервые в сезоне удается не проигрывать на протяжении трех матчей. Ранее дважды сыграли вничью с сильными соперниками, а сегодня взяли три очка. Сделаем все, чтобы не останавливаться.
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Хочу поздравить с этой победой наших болельщиков, весь регион. Мы чувствуем их поддержку, читаем соцсети. Скучаем по своему стадиону в Кокшетау, по атмосфере домашних матчей. Надеюсь, что в скором времени все вернется в прежнее русло. Благодарю руководство клуба и акима области за веру в нас, за поддержку и доверие", - сказал он.
После этой игры "Окжетпес" набрал десять очков и поднялся с последнего, 11-го места на девятое. "Кызыл-Жар СК", у которого восемь баллов, расположился на десятой строчке. При этом главный тренер петропавловского клуба Вячеслав Руснак подал в отставку
после данного поражения.
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