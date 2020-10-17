Футболист "Тобола" извинился за свой поступок после бана на пять матчей

Ивуарийский форвард костанайского "Тобола" Сенин Себаи
высказался о своей длительной дисквалификации в результате случившейся потасовки с защитником талдыкорганского "Жетысу" Олжасом Керимжановым
в матче 12-го тура КПЛ.
"Я хотел бы извиниться перед клубом, болельщиками и партнерами по команде за свою дисквалификацию из-за недавней ситуации на поле. Признаюсь, что я позволил себе отреагировать на провокацию, чего не следовало делать ни при каких обстоятельствах.
Надеюсь, что наказание может быть пересмотрено. Желаю своим партнерам по команде успеха в предстоящих матчах", - написал он на своей странице в Instagram.
Отметим, что эпизод случился на 79-й минуте матча на половине поля талдыкорганцев. После борьбы за мяч между игроками произошла потасовка, в ходе которой Себаи и Керимжанов обменялись ударами. После оба оказались на газоне. Как итог, Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) дисквалифицировал их на пять игр.
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